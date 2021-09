Itinerari di rigenerazione urbana tra Porto e San Donato

Rigenerazione, socialità, architettura industriale e arte urbana saranno le chiavi di lettura della nuova rassegna di itinerari urbani che attraverserà strade e luoghi del Quartiere San Donato e Porto.

Un progetto nato grazie all’incontro tra Free Walking Tour Bologna e realtà di quartiere come DumBo Space e BLQ. La volontà è quella di unire l’esplorazione urbana alle storie di successo che hanno restituito ai cittadini luoghi un tempo dismessi. Lo spazio urbano, fatto di industrie, edilizia popolare e arte murale, crea la giusta trama all’interno della quale i partecipanti si muoveranno, incontrando festival, luoghi e protagonisti della comunità.



Spostandoci poi in zona Porto, entreremo nel grande scalo Ravone e ne scopriremo i dintorni. A partire da venerdì 17 e per i venerdì successivi (24 settembre, 1 e 8 ottobre), incontrandoci all’ingresso dello spazio DumBo (via Casarini 19), passeggeremo lungo le vie del "Quadrilatero" approfondendo la storia del quartiere e la sua evoluzione architettonica nel tempo. L’itinerario terminerà poi dentro gli immensi spazi rigenerati dello Scalo, dove processi di trasformazione architettonica e i interventi di arte urbana hanno dato nuova vita ai vecchi capannoni. Per l’occasione, lo staff di DumBo ci darà accesso esclusivo ai suoi spazi. Per la partecipazione si richiede un contributo di €5. Informazioni e prenotazioni su www.freewalkingtouritalia.com oppure scrivere a info@samesametravels.com o telefonare al numero 3351627175. ExSPO fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di iniziative estive promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

