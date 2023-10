Indirizzo non disponibile

Sabato 7 e sabato 14 ottobre Itinerario a piedi: "Punk in Bologna". I luoghi e le persone del punk e della scena alternativa di Bologna nei primi ‘80

«Noi c’eravamo, quando in una città martoriata dalla repressione e dall’eroina cercavamo affinità rare, le cercavamo nei negozi di dischi, ci trovavamo nelle osterie alternative, subivamo gli attacchi dei benpensanti e dei fascisti, occupavamo case e organizzavamo concerti in luoghi improbabili, stampavamo fanzines e dischi. Noi c’eravamo quando la scena punk era tutta da costruire, smacco dopo smacco, perquisizioni e botte, ma alla fine ce l’abbiamo fatta e ora le tappe più significative dei primi anni ’80 fanno parte di questo programma dove vi condurremo raccontandovi aneddoti vissuti in prima persona e storie di un’altra e insolita città». Laura Carroli, autrice di Schiavi nella città più libera del mondo.

Partenza: h 16.30 Via Marconi 11 che fu il Disco d’Oro - Arrivo: 18.30 Piazza Maggiori dove ci fu un concerto dei Clash.

Costo: gratuito, offerta libera

Info > Iscrizione: modulo online oppure scrivi a info@festivalitaca.net o al 340 177994 Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde

A cura di Roberto Colombari, Laura Carroli, Cesare Ferioli