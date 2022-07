In occasione degli eventi organizzati dal comune di Castelnuovo Val di Cecina con la collaborazione delle associazioni locali, avremo l’occasione di incontrare i Naufraghi Inversi con lo spettacolo ItinerDANTE Siamo Inferno. Saranno in piazza XX Settembre, giovedì 14 luglio alle ore 21.

Trattasi di una performance dantesca che nel 2021 ha attraversato l’Italia con una presenza in quasi 60 città e borghi nazionali, incontrando un grande successo. Ha coinvolto un pubblico variegato dai nonni ai nipoti, generando una sinergia di reciproca soddisfazione ed uno scambio positivo di emozioni.



Con un'interpretazione fisica ed avvincente l'attore Eugenio Di Fraia ed il musicista Angelo Marrone coinvolgono anche chi non ha familiarità con il tema dantesco.



Ricordando che Dante ha parlato della vita dopo la morte con lo scopo di rendere migliori gli uomini in questa vita. Scrisse la Divina Commedia in volgare, per renderla comprensibile a un pubblico ampio e «di massa». Utilizzò la metafora del passaggio attraverso gli inferi, per far riflettere l’umanità sui propri vizi e peccati, affinché trovasse il sentiero che l’avrebbe condotta ad essere un’umanità migliore.



Mossi dallo stesso desiderio i Naufraghi Inversi utilizzano i canti danteschi per rileggere la contemporaneità, anche nei risvolti drammatici di questi ultimi mesi, dimostrando tutta l’attualità della Divina Commedia che, dopo quasi 700 anni, si rivela ancora in grado di restituire una fotografia più che realistica del mondo che ci circonda.



Un'occasione per ricordare al mondo che, qualsiasi sia la selva in cui ci smarriamo, l'essenziale è ritrovare la via.



Protagonista delle performance è il giovane attore cinematografico e televisivo Eugenio Di Fraia ("L'Amica Geniale 3" di Daniele Luchetti, programmato lo scorso 6 febbraio 2022; oltre a "Fedeltà" del 14 febbraio 2022).



Le musiche sono composte e suonate in diretta da Angelo Marrone, musicista compositore, diplomato al Conservatorio di Firenze.