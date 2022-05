(Art City) Ivan Dimitrov: "Giocattoli e ricordi-voci dal passato"

Nell’ambito del programma di Art City White Night - la manifestazione che la notte del 14 maggio, in

occasione di Artefiera 2022, invaderà Bologna con eventi artistici allestiti in musei, gallerie e luoghi

insoliti e particolari - lo scultore lvan Dimitrov presenta una suggestiva esposizione di dipinti dedicati ad antichi giocattoli offrendo ai visitatori la tenera suggestione dei ricordi e delle atmosfere dell’infanzia.

Inoltre, grazie alla collaborazione con la “Collezione Marzadori - mobili da bambino e giocattoli

d'epoca”, il percorso espositivo è inoltre arricchito da veri preziosi giocattoli del primo Novecento.

La mostra, organizzata dalla Galleria Studio Santo Stefano, con il partrocinio del Comune di Bologna-Quartiere Santo Stefano, si svolgerà in un'ambientazione "realmente" retrò presso la speciale cornice del palazzo “Casa dei Caprara” di Via Castiglione 43, una dimora storica privata eccezionalmente aperta al pubblico.

L'ingresso è gratuito.



sera 14 maggio 2022, dalle 20 alle 24, e domenica 15 maggio: matt. 10-13 e pom : 14,30 alle 20.