"Ivan Dimitrov - uno scultore a Bologna"

L'esposizione, allestita presso Palazzo "Casa dei Caprara" - un fascinoso contenitore che apre i suoi spazi privati in esclusiva in occasione di Art City - presenta opere che spaziano dalla scultura, alla pittura e all'arte grafica: bassorilievi, sculture in bronzo e terracotta, dipinti e incisioni. Una coinvolgente selezione di opere, molte delle quali inedite (come i bassorilievi su Milano e Venezia, o le sculture dedicate al tema del nudo artistico) che racconta il poliedrico percorso artistico di Ivan Dimitrov dagli anni Ottanta al giorno d'oggi.

La mostra è realizzata nell'ambito degli eventi di Art City Bologna 2023 in occasione di ARTEFIERA, ed è organizzata e curata dalla Galleria Studio Santo Stefano di Bologna.