Sgallari Arte presenta



Ivo Stazio

“Metropolis”

Mostra personale



5 marzo – 2 aprile 2022

Inaugurazione sabato 5 marzo ore 18.00

Presentazione a cura di Cristina Bignardi





….“scorrono le immagini lungo la strada, si alternano grandi campiture, cieli aperti, colline tappezzate e poi luci e ombre su quel fiume.



E ancora acque, dal mare fino al più piccolo stagno dove l’aria è stemperata e intrisa di sapore antico fino arrivare alla città: vedo già in lontananza quella cupola troneggiare e il fumo bianco di quelle fabbriche che si staglia nel cielo grigio.

E poi ancora strade, auto, fili incrociati, tetti rossi, mattoni rossi e sangue, rosso sangue.



Amo questi anfratti, questi umidi vicoli densi di storia, queste mille e più torri. E così gli occhi sono uno strumento al servizio delle mani capaci di fermare fotogrammi; la mente segue ed elabora queste immagini codificandole secondo tecnica, “tavolozza” e, non in ultimo, dentro il petto una spugna capace di assorbire emozioni, sensazioni e malinconie.



La meta però è ancora lontana…



E allora fuori quel giallo di Napoli, quel verde cromo, quel blu reale chiaro, quel Siena naturale, quel rosso Magenta e quel violetto cobalto.

Ora il campo alla pittura, così il colore, tanto colore, si mescola a sabbie e terre fino a creare materia che sulla tela rievoca quelle forti emozioni”…



(Ivo Stazio)





Ivo Stazio vive e lavora a Bologna.



Ultime esposizioni personali:

2018 Galleria Arianna Sartori – Mantova

2018 Galleria Piccinini - Bologna

2019 FICO – Hangar – Bologna

2019 Galleria Il Ponte 04 – Pieve di Cento BO

2019 Galleria Vi.P. Gallery – Milano

2020 Palazzo Regione Emilia-Romagna – Bologna

2021 Galleria Il Ponte 04 – Pieve di Cento BO



Gallery

2021 Galleria Vi.P. Gallery – Venezia