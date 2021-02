Da giovedì11 febbraio a mercoledì 17 febbraio l'appuntamento con l’amore di IWonderfull: Lovemilla - La Belle Époque - Palm Springs

online: tre film all’insegna del romanticismo e del grande cinema.

IWONDERFULL festeggia San Valentino con tre commedie sull’amore e la coppia. La piattaforma streaming Video On Demand di I Wonder Pictures, realizzata in partnership con MYmovies.it, nella settimana dall’11 al 17 febbraio 2021 ha un Appuntamento con l’Amore, grazie a tre film all’insegna del romanticismo e del grande cinema. Questa la “Triplette” dell’Amore di IWONDERFULL:



Prima Visione

Lovemilla

La Prima Visione di questa settimana è una folle storia d’amore, zombie, cosplay e cyberpunk che arriva dalla Finlandia. Lovemilla è un film tanto folle quanto romantico, la storia di Milla e Aomi, immersi in una realtà alternativa in cui si fondono pop, punk, rock, commedia, horror, romanticismo genitori zombie e fidanzati bodybuilder che vogliono trasformarsi in robot. Tratto dalla web series omonima creata dallo stesso regista Teemu Nikki, Lovemilla è un film che non troverete da nessun’altra parte.



Il film della settimana

La Belle Époque

La Belle Époque è una delle commedie più affascinanti degli ultimi anni. Presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2019, è la storia del disilluso disegnatore di mezz’età Victor. Cacciato di casa dalla moglie che lo tradisce, grazie a un regalo del figlio ha la possibilità di rivivere il momento più bello della sua vita. Daniel Auteuil e Fanny Ardant (vincitrice del César come Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione) sono i raffinati protagonisti del film diretto da Nicolas Bedos (anche lui César, per la migliore scenografia), insieme alla splendida Doria Tillier, già su IWonderfull in Tutti pazzi per Yves. La Belle Époque è uno di quei film miracolosi che capitano poche volte nella vita.



I Wonder Story

Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani

La I Wonder Story è un altro film della vita di I Wonder Pictures. Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani, quando Ricomincio da capo incontra Animal House. Nyles è uno degli ospiti a un matrimonio che ha vissuto migliaia di volte. Per uno scherzo del destino, infatti, è costretto a rivivere lo stesso giorno all’infinito, un loop temporale in cui finirà per errore anche Sarah. Insieme cercheranno di trovare una via d’uscita. E già che ci sono, anche di trovare il senso della vita. Le loro, almeno. Protagonisti Andy Samberg e Cristin Milioti, diretti dall’esordiente Max Barbakow. La sceneggiatura firmata da Andy Siara ha ricevuto la candidatura agli Independent Spirit Award di quest’anno.