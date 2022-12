"Jack Savoretti" live al TEA

Martedì 13 dicembre "Jack Savoretti" in concerto al Teatro EuropAuditorium.

A più di due anni dal successo di “Singing to strangers”, che ha debuttato al primo posto nella classifica UK, e dopo il brano solidale “Andrà tutto bene”, il suo primo singolo in italiano scritto insieme ai fan, Jack Savoretti è tornato lo scorso giugno con il suo nuovo disco di inediti “Europiana” (EMI Records / Polydor X Universal Music) e a breve anche con una nuova tournée, Europiana live. L’ultimo album del cantante vuole far ballare, sorridere e ricordare, grazie a un sound vintage ma allo stesso tempo moderno. Il titolo è infatti utilizzato dall’artista proprio per racchiudere e raccontare l’eleganza e lo stile romantico europeo, in particolare quello di Italia e Francia degli anni ’60/’70. Le spiagge dorate, il cielo limpido, la musica del piano bar e un bicchiere di vino al tramonto sono le suggestioni che il nuovo album di Jack Savoretti, unico nel suo genere, porta con sé. Nostalgico ma attuale, non si limita infatti a raccontare le esperienze dell’artista, ma si arricchisce di altri personaggi e di concetti più ampi, di cui l’artista si fa portavoce.



Concerto precedentemente programmato per sabato 5 marzo 2022 ore 21.00. I biglietti già acquistati in precedenza saranno validi per la nuova data.