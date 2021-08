Jah Mason live from Jamaica al Pontelungo Summer Festival: venerdì 27 agosto il primo live giamaicano in Italia dopo quasi due anni: live showcase from Jamaica e dj set con Jungle Army & Kalyweed.

Jah Mason è una delle voci più affermate nel panorama della musica reggae internazionale: singoli come "My princess gone", "Selassie I call we" e "Lion Look" l'hanno reso famoso in tutto il mondo.



