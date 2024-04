Jake la Furia al Matis club per l'ultimo party stagionale

Ultimo fine settimana stagionale per il Matis Club di Bologna, che si congeda dal suo pubblico con un doppio appuntamento: venerdì 26 aprile 2024 con il party Vida Loca e la sua musica a metà tra l’urban, la dance ed il pop, sabato 27 aprile gran finale con la serata A-Live ed ospite speciale Jake La Furia.



Sabato 27 aprile 2024 è Jake La Furia l’ultimo special guest 2023/24 del Matis Club di Bologna ed in particolare della serata A-Live, che in questa stagione ha già proposto Fabri Fibra, Vegas Jones e Fred De Palma. Fondatore di Sacre Scuole e dei Club Dogo – quest’anno tornati in grandissimo stile con un album, date sold out al Forum di Assago ed un imminente show a San Siro Jake La Furia è diventato sin dai primi anni novanta una figura di riferimento della scena hip hop prima milanese e poi nazionale, lasciando il segno e facendo la differenza con le sue produzioni e le sue performance.



Questa stagione il Matis Club di Bologna è stato aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Ogni venerdì ha proposto la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si sono alternate le one-night quali Clorophilla, Vita, A-Live e 90 Wonderland, mentre il privè Mix ha proposto dj in grado di declinare la musica house nelle sue migliori modalità. Come sempre di livello, infine, gli special guest che si alternano al Matis, in linea con il prodotto ed il servizio che il club bolognese sa offrire da sempre: AMÉMÉ, Bob Sinclar, Fatboy Slim, PAWSA, Seth Troxler e Shermanology sono soltanto alcuni degli ospiti speciali che in questi mesi si sono esibiti al Matis.