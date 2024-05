i "Jambinai" in concerto all'Estragon

Sabato 11 maggio 2024 i "Jambinai" in concerto sul palco dell'Estragon Club.

Finalmente in Italia Jambinai, la sensazionale band coreana che mescola rock, metal, shoegaze e strumenti tradizionali. La band di Seoul, con i piedi ben saldi nel rock, riesce a creare connessioni tra passato e presente, Occidente e Oriente. La particolarità dei Jambinai sta, innanzitutto, nella loro formazione che vede suonare i tre pilastri di ogni band (chitarra, basso e batteria) insieme a due strumenti tipici della tradizione musicale coreana: l’haegeum e il geomungo. La capacità di essere al contempo struggenti e pieni di energia – e di riuscire a esserlo mescolando i suoni di strumenti all’apparenza distanti e difficilmente conciliabili – è presente fin dai loro esordi, con il primo album “A Hermitage” del 2016, ed è proseguita negli album successivi, “Differance” uscito nel 2017 e il già citato “ONDA” del 2019. Dopo “A Hermitage” sono stati notati dall’inglese Bella Union, l’etichetta discografica indipendente fondata nel 1997 da Simon Raymonde e Robin Guthrie (entrambi membri dei Cocteau Twins), e da allora con lei realizzano i loro album. Il loro brano “Time of extinction” è stato scelto per essere suonato, insieme a un’orchestra di geomungo, durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang del 2018.

Apre la serata il duo giapponese Moja formato da Masumi alla batteria e Haru al basso.