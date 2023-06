"James Bay" a Sequoie Music Park

Giovedì 6 luglio 2023 al Parco delle Caserme Rosse arriva James Bay, il pluripremiato cantautore inglese vincitore di due Brit Awards.

Inizia a prendere forma la rassegna bolognese: dopo gli annunci di Tash Sultana (polistrumentista australiana che farà da opening a uno dei live di Bruce Springsteen) e Tananai (fresco di quinto posto a Sanremo con “Tango”) arriva il turno di James Bay. Protagonista di concerti memorabili dove miscela un’atmosfera più intima e delicata ad un set più accattivante e graffiante, fresco di sold out alla celebre Royal Albert Hall di Londra, l’artista inglese si aggiunge a quella che sarà una line up ricca di ospiti internazionali.

Cresciuto con Eric Clapton e Michael Jackson, purista del Blues, Bay ha fatto il suo ingresso sulla scena musicale con i singoli “Hold Back The River”, che conta oltre 256 milioni di views su Youtube e 559 milioni di stream su Spotify, e “Let It Go”, con oltre 394 Milioni di views su Youtube e 958 milioni di stream su Spotify, entrambi estratti dal suo album d’esordio del 2015 “Chaos And The Calm”.

“International Newcomer” agli ECHO Awards, “Best New Act” e “Best Solo Artist” ai Q Awards, la candidatura di “Best Rock Album“, “Best Rock Song” e “Best New Artist” ai Grammy Awards 2016, questi sono solo alcuni dei premi ricevuti da James Bay. Dopo aver prodotto “Electric Light” nel 2018, James Bay è tornato nel luglio 2022 con un nuovo lavoro, “Leap”, una raccolta di canzoni sincere e ricche di speranza.