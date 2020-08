Janz in the park, 6°Festival Jazz dell’Area Metropolitana di Bologna ad Anzola Emilia, presso il Giardino Rosamunde Pilcher

Nonostante il periodo di emergenza da coronavirus che stiamo attraversando, l'Amministrazione comunale, la Pro Loco di Anzola e Gabriele Molinari, lo storico direttore artistico di JANZ, il FESTIVAL JAZZ DELL'AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA, hanno voluto dare il loro contributo alla cultura e alla ripresa realizzando la rassegna anche quest'anno, osservando le regole del distanziamento, della mascherina obbligatoria e della sicurezza prescritte dal Ministero e dalla Regione Emilia-Romagna.

Da quindici anni il palinsesto del Festival annovera grandi nomi di musicisti internazionali, ma non dimentica d'inserire artisti meno conosciuti ma di grande qualità; ama proporre strumenti diversi e originali, contaminazioni di generi musicali differenti. Per ultimo, ma non per importanza, incoraggia i giovani talenti in crescita.

Quest'anno l'iniziativa si svolgerà in un contesto nuovo e accogliente, il giardino Rosamunde Pilcher, l’area verde che ospita la trattoria di cucina tradizionale "La Furzeina Cineina", un locale molto amato dagli anzolesi e frequentato da numerosi clienti che provengono dalla provincia di Bologna e Modena.

Sarà possibile assistere ai concerti con la formula Concerto+Calice, con un aperitivo curato da Stefano dell'Ocean Bar o Concerto+Cena, ospiti di Cristian e Tania e della cucina della Furzeina Cineina.

I concerti avranno inizio alle 21,30 e si svolgeranno presso il giardino Rosamunde Pilcher, via Terremare, ad Anzola dell’Emilia, di fianco alla Furzeina Cineina. In caso di maltempo, i concerti si terranno nella Sala Polivalente della Biblioteca in Piazza Giovanni XXIII, 2, ad eccezione del concerto previsto per l’11 settembre, che in caso di pioggia avrà luogo alle Notti di Cabiria (Via Santi angolo via Calari).

La prenotazione è obbligatoria.

Occorre indossare la mascherina e occupare i soli posti indicati dall’organizzazione.

100 POSTI DISPONIBILI

INFO E PRENOTAZIONI

051.650.2222 / 347.129.2667 / 338.528.1966

gabrielemolinari@tiscali.it / biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it

CONCERTO+CALICE

Ingresso al concerto

+ Consumazione

10,00 euro

CONCERTO+CENA

Cena alla Furzeina Cineina

+ Ingresso al concerto

+ Consumazione

30,00 euro.

Il programma:

Gli eventi di Janz in the park lunedì 31 agosto ore 21:30

Giardino Rosamunde Pilcher

Stelle in Quintetto

martedì 08 settembre ore 21:30

Giardino Rosamunde Pilcher

Eivind Aarset

con Jazz Club Ensemble | Janz

venerdì 11 settembre ore 21:30

Giardino Rosamunde Pilcher

Banda Rulli Frulli



martedì 22 settembre ore 21:30

Giardino Rosamunde Pilcher

ConservatJazz



martedì 29 settembre ore 21:30

Giardino Rosamunde Pilcher

MisterJazz2020

Janz