JANZ, il Festival Jazz dell’Area metropolitana ad Anzola

Dal 26 agosto al 4 ottobre Anzola dell’Emilia ospita il tradizionale appuntamento con JANZ, il Festival Jazz dell’Area metropolitana, organizzato da Anzola Jazz Club Henghel Gualdi, Comune e Pro Loco di Anzola Emilia. Il festival fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.

Sabato 26 agosto ore 21.00 - Piazza Grimandi

Arne Hiorth

Un grande nome del jazz internazionale. Noto trombettista norvegese che ama lavorare in progetti internazionali. Detentore dello Spelleman Award For Jazz e del Norvegian Grammy, direttore della Norvegian Radio Big Band, collabora con i maggiori artisti del suo paese come Eivind Aarset, Annemarie Giortz, Ottar Nessje. Ha vissuto a lungo in Sud Africa dove ha composto il Musical “Song of Freedom" in onore di Nelson Mandela e Desmond Tutu. Direttore della North Sea Big Band con la quale si è esibito per tre anni per la Standard Bank Youth Jazz Festival in Sud Africa. Quest’anno ha lavorato molto in Veneto e torna in Emilia grazie al nostro Festival.

Giovedì 31 Agosto ore 21 - Piazza Grimandi

Giovanni Hoffer Ensemble

Hoffer è uno dei cornisti jazz emergenti dopo essere stato uno dei principali esponenti dello strumento nella musica classica; infatti è anche componente dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Ha collaborato con Beppe Vessicchio, Antonella Ruggiero, Francesco Renga, Niccolò Fabi. E’ anche componente della Dams Jazz Orchestra e con il quartetto Hoffer4 ha fatto le prime esperienze nel Jazz.

Giovedì 14 settembre ore 21 - Piazza Grimandi

Riccardo Tesi

Compositore, strumentista, ricercatore riversa tutta la sua poeticità nel suo strumento d’eccezione, cioè l’organetto diatonico con il quale ha dato vita ad un memorabile concerto con Stefano Bollani su Rai3. Fondatore di Banditalia, che è considerata una delle formazioni più interessanti nel panorama internazionale. Ha sperimentato suonando e componendo musica popolare italiana, ed è detentore di numerosi premi.

Giovedì 21 settembre ore 21 - sala polivalente della biblioteca

Steve Biondi

Specialista in Soul, R&B, Jazz, partecipa ai Wind Musica Awards assieme al fratello Mario. Ha collaborato con Amy Winehouse, partecipa a Supermax di Rai Radio 2 e London LiVe 2.0 su Rai2. Collabora anche con I Neri per Caso, con i Quintorigo e con il fratello Mario nel Cd Mario Christmas, fino alla recente partecipazione con NIk Valente nel programma Viva Rai 2 di Fiorello.

Mercoledì 27 settembre ore 21 - sala polivalente della biblioteca

Giovani musicisti del Conservatorio G.B. Martini di Bologna

Suoneranno classi di corsi di musica del Conservatorio con esperienze in orchestre nazionali. Questi ragazzi hanno appreso nel corso degli anni dai loro professori abilità nell’ambito del progetto "Scuola lavoro". Gli si affiancheranno i loro insegnanti per eseguire musiche contemporanee che si esprimeranno in alcuni ever green del Mainstream Jazz.

Mercoledì 4 ottobre ore 21 - sala polivalente della biblioteca

Float Music in concerto.

Vincitori del concorso Mister Jazz 2023

Come ogni anno, saranno i vincitori del concorso Mister Jazz ad esibirsi: i Float Music sono un progetto di musiche originali nato a Bologna che vede come protagonisti principali Stefano Maimone al basso ed Anna Tagliabue alla voce e alla chitarra. Segnaliamo i loro due Cd “Giulia” e “Clouds & Butterfly” registrati con la collaborazione di Enrico Smiderle (già Mister Jazz di qualche anno fa) e Roberto Solimando al trombone.

Resident Band

I primi quattro concerti sono supportati dai componenti della Resident Band del Festival: Claudio Vignali, compositore, arrangiatore, 3° al concorso internazionale di competizione pianistica jazz al festival di Montreux. È docente di Pianoforte Jazz in Conservatorio di Cosenza. Andrea Ferrario, sassofonista, è attualmente in tournée con Vasco Rossi e ha suonato con gli Stadio. Stefano Maimone al contrabbasso è un valente compositore. Marcello Molinari, docente di batteria e percussioni al Liceo Musicale Sigonio di Modena. Tutti hanno collaborato con i maggiori jazzisti di livello internazionale.

Ingresso: 10 euro. Per info cultura@comune.anzoladellemilia.bo.it

gabrielemolinari@tiscali.it

A cura dell'Anzola Jazz Club Henghel Gualdi e dal Servizio Cultura del Comune in collaborazione con la Pro Loco di Anzola