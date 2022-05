"Japanese Beauty": da Tokyo a Bologna, la mostra

Mazzi è un artista autodidatta e un imprenditore. Nel Febbraio 2020, ha lanciato la società d'arte MAZZI FINE ART a Tokyo (Ginza) con la sua partner Maki Saegusa e ha creato il logo MF (marchio registrato), brevettando il modello di utilità "3D FRAME PUSH-UP"

per visualizzare le tele all'esterno della cornice. Questa tecnica di inquadratura unica conferisce allo spettatore un grande senso di tridimensionalità e coinvolgimento nel suo lavoro, ed è valutata come "arte totale" che si fonde con lo spazio.

Oro 24K, platino, diamanti, materiali preziosi di alta classe accuratamente selezionati da tutto il mondo e una metodologia di lavoro

unica che li combina con i tradizionali colori a olio, sono le peculiarità delle esclusive realizzazioni. Nel Febbraio 2021, la Compagnia d'arte e l'atelier si sono trasferiti nella prefettura di Osaka e la galleria privata "MAZZI FINE ART GALLERY" è stata aperta nella baia vicino.

Una splendida villa in stile giapponese con giardino interno è stata ristrutturata adeguandola ad una efficiente funzionalità aziendale. Il

laboratorio all'interno produce interamente, oltre alle opere d'arte, anche le originali cornici in legno pregiato. In un solo anno dall'apertura, ha proposto sul mercato oltre 100 opere d'arte. E' stato intervistato e recensito da numerosi media in tutto il mondo. Appassionato di archeologia, storia e la scienza, pubblica un blog che racconta i viaggi in importanti luoghi storici d'Italia per promuovere la sua arte. Il suo lavoro minimalista ed elegante trasmette un messaggio potente, volto ad evocare la dimensione estetica a cui sono legate le memorie antiche.

