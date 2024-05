JAZZ IN TEATRO – CANTAUTORI ITALIANI IN JAZZ

DOMENICA 9 GIUGNO 2024, ore 21.00

TEATRO MAZZACORATI - BOLOGNA



Jazz in teatro, lo stile italiano in musica.

Un evento esclusivo, nella prestigiosa cornice del Teatro Mazzacorati, gioiello bolognese del 1700.

Appagheremo i nostri sensi con la musica suggestiva del QuartettoZ, che per noi ha reinterpretato la musica d’autore italiana in chiave Jazz.

I posti sono limitati.

Biglietti disponibili sul circuito oooh.events a questo link: https://oooh.events/evento/jazz-in-teatro-biglietti/





Email: brightonrockevents@gmail.com