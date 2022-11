Jazz Inside: la storia del jazz vista ‘da dentro’, serata dedicata a Leandro 'Gato' Barbieri

Sabato 19 novembre per Jazz Insight. La storia del jazz vista ‘da dentro’, serata dedicata a Leandro 'Gato' Barbieri. Narrazione musicale con Emiliano Pintori, pianoforte. Con Carlo Atti, sax tenore.

Sassofonista e compositore, dopo gli inizi a Buenos Aires, dove nel 1953 entra a far parte dell'orchestra di Lalo Schifrin, il più importante jazzman argentino dell'epoca, negli anni ‘60 Leandro Barbieri in arte Gato si trasferisce a Roma, dove inizia a lavorare dividendosi fra jazz nei club, studi di registrazione, musica leggera, lavoro per la televisione e il cinema (celebre la colonna sonora per Ultimo Tango a Parigi).

Certi lavori successivi, di pregevole fattura, ma orientati verso un ascolto di consumo, hanno talvolta erroneamente portato a ridimensionarne la statura, ma in realtà, Barbieri è stato una voce unica, in grado di fondere l’urgenza espressiva del free jazz con una sensibilità latina, dalla carica emozionale feroce, in una sintesi originale e personale

Biglietti e ingressi disponibili presso il bookshop del museo oppure online (con una maggiorazione di € 1,00).

Ingresso: € 6,00 / € 5,00 (studenti universitari con tesserino, minori di 18 anni, possessori Card Cultura)