"Jesus Ghrist Superstar". Il Musical Risorge

Da martedì 31 maggio a mercoledì 1 giugno il musical "Jesus Christ Superstar" in scena al Teatro EuropAuditorium.

È il titolo che ha cambiato la storia del rock e che da sempre fa della Resurrezione il suo tema più controverso. In questa fase di ripartenza, dopo la tanto attesa riapertura a capienza piena dei teatri e dopo due anni di restrizioni e privazioni, la sua messa in scena non può che assumere un valore altamente simbolico.

Dal palco del Teatro Sistina di Roma prenderà il via a Pasqua 2022 il tour del celebre Jesus Christ Superstar, opera di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, nella memorabile versione firmata da Massimo Romeo Piparo, un grande allestimento in lingua inglese con orchestra dal vivo. La storica edizione italiana dell'opera rock più amata di tutti i tempi, in scena dal 1994, già premiata durante il suo tour Europeo con il Musical World Award, sarà un ritorno alle emozioni vere, all’impatto musicale travolgente e alla meditazione laica e spirituale.

La figura simbolo del Gesù-Uomo, raccontata attraverso lo sguardo critico e tormentato di Giuda, diventa qui l’emblema delle contraddizioni dell'esistenza umana ma anche della complessità dei nostri tempi. Con gli attori, le maestranze e le produzioni fermi da quasi due anni, Jesus Christ Superstar diventa, dunque, l’emblema della rinascita dello spettacolo dal vivo.