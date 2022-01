JEUDI CINÉMA | Les Éblouis di Sarah Suco

Il cinema dell’Alliance Française offre al pubblico una programmazione inedita tra film cortometraggi grandi classici e nuove proposte del cinema francese e francofono. Due giovedì al mese vieni a scoprire il cinema in lingua francese nella nostra sede. Un appuntamento da non perdere per tutti i cinefili!





Les Éblouis (FRA, 2019, 99′) di Sarah Suco

con Céleste Brunnquell, Eric Caracava, Camille Cottin



Genere : film drammatico

VO francese con sottotitoli in italiano



Trama: Camille, 12 anni, è la figlia maggiore di una famiglia numerosa. Un giorno, i suoi genitori entrano a far parte di una comunità cattolica basata sulla condivisione ma che impone regole al limite del fanatismo. Così la ragazzina inizia una battaglia per affrancarsi da una situazione di radicale sottomissione, affermare la sua libertà e salvare i suoi fratelli e sorelle.







Ingresso libero su prenotazione



Obbligo di Super Green pass e rispetto di tutte le misure anti-covid in vigore.