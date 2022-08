Dal 13 al 17 settembre Jewish Jazz 2022 live al Museo Ebraico di Bologna.

Il tema del viaggio per il popolo ebraico non è soltanto un simbolo, un’occasione per imparare o per espiare le proprie colpe. Il viaggio per Israele è molto di più: fa parte della sua stessa essenza. Il popolo della Bibbia è il popolo pellegrino per eccellenza; la stessa parola ebreo deriva dalla radice avàr che significa passare, e dunque andare da un posto all’altro.

L’edizione di quest’anno offre l’occasione di ripercorrere i luoghi di spostamenti e diaspore millenarie attraverso le trame sonore del Trio NefEsh riconducibili al repertorio klezmer, sefardita, yemenita e israeliano; del quartetto di Gabriele Coen che si inoltra nel mondo del jazz, del tango yiddish e della canzone ladina. Un posto d’onore merita il concerto di Françoise Atlan, insieme al suonatore di oud Peppe Frana, da sempre ambasciatrice dell’ebraismo mediterraneo e messaggera di pace tra il mondo arabo e quello ebraico.

Programma:

13 settembre 2022 | 21:00 NEFESH TRIO. Museo Ebraico-via Valdonica 1/5 - Bologna

14 settembre 2022 | 21:00 ENTRE LA ROSE ET LE JASMIN. Museo Ebraico-via Valdonica 1/5 - Bologna

17 settembre 2022 | 21:00 GABRIELE COEN QUARTET. Museo Ebraico-via Valdonica 1/5 - Bologna