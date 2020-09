Conversation With... Jimmy Villotti al Parco di Villa Angeletti

Martedì 8 settembre a BologninAlive, la rassegna organizzata da Estragon al Parco Villa Angeletti, è in programma In Conversation With... JIMMY VILLOTTI, a cura di Pasquale Pezzillo. Un viaggio autobiografico fra esplorazioni narrative, escursioni sonore, racconti, letture e canzoni.

“Non sono quel tipo di artista che, per grazia ricevuta o frutto di una regalìa di un dio minore, ha collezionato nella vita produzioni calligrafiche, cose ben fatte, e si vede costretto a subire deflorazioni al suo talento, con invasioni nell’universo intimo o quando, come si suol dire, rilassato, tra le mura di casa, ci si slaccia gli alamari per rilassarsi. Io ho solo collezionato sforzi, impegno e oneste stecche, in sintesi prove per autolegittimarsi: di tutto ho fatto fino a definirmi il monarca del quasi”.

