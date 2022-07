Joan Thiele in concerto a Bologna

Sabato 9 luglio Joan Thiele live sul palco del DumBO. Joan Thiele è una cantautrice e producer di origini metà italiane e metà svizzero- colombiane, cresciuta tra Cartagena e l’Italia. Fin dall’infanzia ha trascorso una vita nomade che le ha regalato un gusto musicale internazionale. Finito il liceo, si trasferisce a Londra, dove coltiva la sua passione per la musica e sviluppa una grande personalità artistica. Nel 2016 esce il suo primo ep, “Joan Thiele”, anticipato dai singoli “Save Me” e “Taxi Driver”. A febbraio 2017 viene scelta da Radio Rai Due come rappresentante dell’Italia a Groningen in occasione del Festival EBBA Eurosonic Norderslag 2017 e nel 2018 pubblica l’album Tango.