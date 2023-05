"Joe Satriani" live al Teatro EuropAuditorium

Joe Satriani, una delle figure più prestigiose nella storia della musica rock, finalmente di nuovo live. A Bologna l'appuntamento è per martedì 2 maggio al Teatro EuropAuditorium. Vero e proprio pioniere, nonché esempio di stile per tutti coloro che a lui si sono ispirati, Joe Satriani è uno dei musicisti più acclamati al mondo cha ha avuto origine nell’epoca d’oro dei chitarristi, gli anni ’80. Nato a Long Island, classe 1956, Satriani comincia a suonare la chitarra da autodidatta a 14 anni influenzato dal grande amore per Jimi Hendrix, per poi diventare uno dei chitarristi più prestigiosi della storia del rock destinato ai palchi di tutto il mondo insieme a rockstar come Mick Jagger e Glenn Hughes.