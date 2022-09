"Johannes Berblockus Anglus e le pievi bolognesi in alcuni disegni del Cinquecento": la mostra alla biblioteca dell'Archiginnasio

La mostra, curata da Renzo Zagnoni e Roberto Labanti, raccoglie alcuni disegni acquerellati, databili attorno al 1575, che ritraggono le pievi della Diocesi di Bologna nel Cinquecento. I disegni furono molto probabilmente commissionati dall’allora cardinale arcivescovo di Bologna, Gabriele Paleotti, al fine di avere un’immagine completa e aggiornata del territorio diocesano, nel quale, proprio in quegli anni, si stavano applicando, in modo preciso e capillare, i decreti del Concilio di Trento.

La maggior parte degli acquerelli appartengono alla collezione di Gian Luigi Osti, che gentilmente ha messo a disposizione le opere, e uno alla Biblioteca dell’Archiginnasio.

L’importanza di questi disegni è evidente sia dal punto di vista geografico, sia da quello storico: le pievi bolognesi e le cappelle da loro dipendenti sono infatti rappresentate minutamente, a volte con caratteri di veridicità, in molti casi invece con immagini di fantasia.

Uno degli autori è Iohannes Berblock Roffensis, inglese di Rochester nel Kent, che venne in Italia dopo il 1570 perché perseguitato dalla regina Elisabetta I dopo aver confermato la sua fede cattolica. A Bologna venne protetto e favorito proprio dal cardinale Paleotti.

Nel passato gli acquerelli sono stati scoperti e studiati da Mario Fanti e la mostra è organizzata con la collaborazione dell’Istituto per la storia della Chiesa di Bologna e del Gruppo di studi alta valle del Reno.

La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino all’8 ottobre con i seguenti orari: lunedì-venerdì 9-19; sabato 9-18; domenica chiusa. 4 ottobre: 10-14 alla Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1. Sono in programma alcune visite guidate gratuite condotte dai curatori della mostra: venerdì 16 settembre, ore 17, martedì 27 settembre, ore 17; lunedì 3 ottobre, ore 17

Presentazione del volume

Giovedì 29 settembre alle ore 17 nella Sala dello Stabat Mater è in programma un pomeriggio di studi all’interno del quale verrà presentato il volume "Le pievi della montagna bolognese in alcuni acquerelli cinquecenteschi: il ruolo di Joannes Berblockus Roffensis Anglus", a cura di Renzo Zagnoni e Roberto Labanti (Gruppo di studi alta valle del Reno, 2021).

Oltre agli autori e al collezionista, interverranno la responsabile della biblioteca e due docenti dell’Alma Mater: Donatella Biagi Maino introdurrà l’incontro parlando della figura del cardinale arcivescovo Gabriele Paleotti, mentre Simona Negruzzo presenterà il volume.