"The very best of John Williams" per la prima volta in Italia

Mercoledì 19 ottobre lo spettacolo "The very best of John Williams" live in concerto sul palco del Teatro EuropAuditorium.

Per la prima volta in Italia Matthias G. Kendlinger e la sua orchestra composta da 70 elementi condurranno il pubblico in un viaggio magico attraverso le colonne sonore indimenticabili per intere generazioni. Da Star Wars a Harry Potter, da Schindler's List a Indiana Jones, da Superman a Jurassic Park: il concerto sarà un viaggio musicale nel mito di John Williams. Daniel Simon - produttore dello spettacolo - e Matthias G. Kendliger - direttore dell'orchestra di 70 musicisti - presentano con ZED!, per la prima volta in Italia, il meglio di John Williams dal vivo in concerto. Kendlinger e la prestigiosa K&K Philharmonic con una magistrale esecuzione condurranno gli spettatori italiani in un viaggio nell'affascinante mondo di Williams attraverso lo spazio alla velocità della luce, nelle profondità del mare e nella magia della musica.

John Williams, il compositore di musica da film di maggior successo di sempre, ha lavorato con registi leggendari come Steven Spielberg e George Lucas. Nella sua carriera ha ricevuto 5 Oscar, 4 Golden Globe, 24 Grammy ed è stato nominato a livello internazionale più di 100 volte.