Joyce 2023 - 101 anni dell'Ulisse

In questo spettacolo un gigante della letteratura triestina, James Joyce, la cui opera, l'Ulisse, festeggia nel 2023 i centouno anni della sua prima edizione integrale. Ancorché irlandese, o forse proprio per questo, Joyce ha trovato nei suoi lunghi anni a Trieste la condizione di isolamento linguistico che gli ha permesso di scavare nei meandri più profondi dell’inglese, quasi fosse una lingua morta, accedendo a un livello di verità e purezza che l’uso comune delle parole, sia nella comunicazione che nella narrativa, gli avrebbe difficilmente consentito. Partendo da un approccio autobiografico, lo spettacolo metterà in luce i tratti umani ed artistici di quello che può essere considerato il primo scrittore performer, un uomo che ha subito quindici operazioni agli occhi e ha dato vita a una nuova forma di visibilità; un uomo ritenuto troppo cerebrale e che non ha mai smesso di parlare del corpo; un autore accusato di essere elitario e che si è sempre pensato come un operaio della scrittura; il genio che, meglio di ogni altro, ha mostrato come gli uomini siano un’invenzione del linguaggio.



Con l'attore FRANCESCO MARIA MATTEUZZI, il GRETA FOLK DUO e MATTEO MATTEUZZI al pianoforte.