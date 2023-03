Juju in concerto al Binario69

Forte delle sue ultime collaborazioni con Jonathan Donahue dei Mercury Rev e con i Goat, Gioele Valenti ritorna con il terzo lp del progetto JuJu, intitolato Maps And Territory, in uscita per Fuzz Club Records.

Neo-psichedelia, sonorità folk mediterranee e new wave vengono ora decostruite, riassemblate e arricchite da poliritmi africani, espandendosi fino a toccare i confini del jazz.





