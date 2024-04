Jump into the circle: gioco all'aperto per bambini e famiglie in Piazza dei Colori!

Una giornata di GIOCO IN PIAZZA DEI COLORI! Aperta a tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 99 anni, per vivere lo spazio urbano "come una volta", per giocare, saltare, ridere in famiglia e con nuovi amici!



DOVE? In Piazza dei Colori, fronte civici 28 e 27 (in fondo alla Piazza, ampi e comodi parcheggi!)



QUANDO? Sabato 13 Aprile alle 16:00, per tutto il pomeriggio!



COSA? Insieme a Circo Sotto Sopra ci sarà la Ludoteca itinerante Robin Wood con tantissimi giochi e attività!

Gioca Circo con giocoleria, acrobatica, equilibrismo, ma anche giochi di una volta, tris, campana, corda, spazio disegni, materiali sensoriali, giochi di strategia vi aspettano!



Non occorre prenotare, se avete bisogno di altre informazioni scriveteci a circosottosopra@gmail.com!





Vi racconteremo cosa faremo in Piazza dei Colori ogni venerdì grazie al Quartiere San Donato San Vitale, e insieme a Cinnica vi presenteremo il nuovo super progetto che si svolgerà in tutta Bologna nei sei Quartieri: "C'era una volta il gioco - Per una città a misura di bambin?!", che sarà realizzato grazie al Comune di Bologna e ai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese ed è parte dei progetti di cittadinanza attiva ConCittadini, dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna.