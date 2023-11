"Kaki King" live al Locomotiv Club

Per celebrare il 20° anniversario del suo album “Everybody Loves You”, pubblicato nel 2023, Kaki King sarà a Bologna.

Lo spettacolo includerà i brani del disco come “Night After Sidewalk”, “Fortuna” e molte altre canzoni amate dai fans. In questo nuovo spettacolo, Kaki condividerà storie mai sentite sulla realizzazione di “Everybody Loves You”, rifletterà sull’impatto di questo disco e rimuginerà sul significato di questi 20 anni e di un disco considerato una pietra miliare particolare nel suo genere.