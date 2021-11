Kamishibai day 2021

Il World Kamishibai Day si celebra il 7 dicembre, un giorno non casuale. Infatti è anche il Pearl Harbor Day, il giorno in cui i giapponesi attaccarono la Marina degli Stati Uniti ad Honolulu nel 1941.

Da quel giorno la seconda guerra mondiale diventò realmente planetaria. È proprio per questo che l’Associazione Internazionale Kamishibai del Giappone (IKAJA) ha scelto questo giorno, perché il popolo giapponese desidera la pace e il kamishibai è uno strumento di pace.

Anche Artebambini e l’AKI (Associazione Kamishibai Italia) vogliono festeggiare questo giorno per ricordare a tutti che raccontare storie significa avvicinarsi all’altro, dialogare, ascoltare, stupirsi e meravigliarsi.

E quale miglior antidoto alla paura, ai conflitti, alle guerre se non quello che ci viene dalle storie? Il 7 dicembre è quindi un giorno di festa e di gioia da trascorrere insieme.



Passa da via Polese e scopri con noi la magia del Kamishibai!

LETTURE ALL’IMPROVVISO

Mattino

per gruppi classe (infanzia e primaria)

letture alle ore 9.30/10.30/11.30

Pomeriggio

per genitori e bambini

letture alle ore 15.30/16.30/17.30