Karma all'alchemica club di Bologna

Il 27 ottobre 2023, dopo anni di attesa, uscirà finalmente “K3” (Vrec Music Label), il terzo disco dei KARMA.

Band di riferimento nel panorama rock alternativo italiano degli anni ’90, definiti “gli Alice In Chains tricolori”, i Karma hanno esordito con l’album omonimo nel 1994, dal quale vengono estratti i due memorabili singoli “La Terra” e “Il Cielo”, chiudendo l’anno tra gli esordi più venduti.

Nel 1996 esce il secondo album “Astronotus” a seguito di una frenetica attività live in tutta la penisola che vanta le collaborazioni di Afterhours, La Crus, Ritmo Tribale e Casino Royale tra gli altri.

Il nuovo album, registrato tra gli Stati Uniti e l’Italia e anticipato dai singoli Neri Relitti, Corda di Parole, Atlante, Goliath e Luce Esatta, ci presenta una band che vive la Musica del 2023 e non si limita a pescare nelle sue radici - che in quanto tali permangono

- ma si è fatta contaminare in modo sano dall’evoluzione che la musica alternativa ha vissuto negli ultimi 25 anni.

Un disco fortemente voluto, sentito, intenso e ispirato.

Al pari della cura nella stesura e relativa produzione dei brani che compongono il nuovo straordinario album, la band ha dedicato gli ultimi mesi nel mettere a punto un live show curato in ogni minimo dettaglio, dall’impatto sonoro, visivo ed emotivo capace di

distinguersi ed elevarsi, senza false modestie, a un livello se non superiore, certamente molto difficile da eguagliare. Non siamo di fronte a una mera operazione nostalgica, ma alla necessità di mettere in Musica le esperienze e le emozioni maturate in oltre 25 anni e il desiderio di condividerle nel modo più efficace e coinvolgente con vecchi e nuovi fans del Cerchio.

La formazione che si esibirà dal vivo è quella originale, guidata da David Moretti alla voce e chitarre (oltre a piano e programmazioni), Andrea Viti al basso (già in passato negli Afterhours ed anche a fianco di Greg Dulli e Mark Lanegan), Diego Besozzi alla batteria, Alessandro “Pacho” Rossi alle percussioni e impreziosita, in aggiunta, dalla chitarra di Ralph Salati (Destrage)

in sostituzione ad Andrea Bacchini, comunque presente sul disco.



Biglietti disponibili sul circuito DICE a questo link: https://link.dice.fm/S840e999b796