Domenica 25 ottobre il tenore Jonas Kaufmann debutta con l'Orchestra del Teatro Comunale. La star internazionale della lirica Jonas Kaufmann sarà protagonista per la prima volta a Bologna di una serata di gala. Il tenore tedesco, tra i più apprezzati e richiesti al mondo, tanto che Amazon Prime Video gli ha appena dedicato un documentario dal titolo “A Global Star in Private”, debutterà con l'Orchestra del Comunale diretta dall'israeliano Asher Fisch interpretando pagine di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Georges Bizet e Jules Massenet. Accanto a lui il grande mezzosoprano georgiano Anita Rachvelishvili, anche lei al debutto a Bologna, che insieme al tenore è reduce dal successo riscosso la scorsa estate nell'Aida di Giuseppe Verdi in Piazza del Plebiscito a Napoli. Ospite della serata di gala anche il mezzosoprano Anita Rachvelishvili; sul podio Asher Fisch.

I possessori di un qualsiasi abbonamento alla Stagione 2020 avranno la possibilità di acquistare i biglietti già a partire da martedì 29 settembre presso la biglietteria dell’Auditorium Manzoni.