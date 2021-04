Il documentario McLibel di Kean Loach per il giorno dei lavoratori

Da oltre 50 anni Ken Loach ha fatto del connubio cinema e lavoro e della scelta di temi sociali e politici la propria cifra stilistica, portando sul grande schermo le battaglie della working class. In un anno particolare per il mondo del lavoro, dove ogni certezza viene messa in discussione e i diritti conquistati sono oggetto di discussione, in occasione della Festa dei Lavoratori, cinema Odeon porterà in sala, grazie a MioCinema, uno dei due documentari, inediti in Italia, proposti dalla piattaforma: McLibel.

Un modo unico ed esclusivo per festeggiare i lavoratori e che rilancia la scommessa di sperimentazione ed innovazione che ha sempre contraddistinto cinema Odeon e la piattaforma MioCinema, di cui Odeon è parte integrante. L'appuntamento è per sabato 1 maggio, dalle ore 10.30, al cinema Odeon (Via Mascarella, 3 Bologna). La proiezione inizierà alle ore 11 ed è acquistabile in prevendita al link https://miocinema.com/it/mc-libel-odeon-bologna. La visione del film è limitata ai primi 70 spettatori. Registrati al sito miocinema.com, inserisci i tuoi dati e scegli la tua sala del cuore: cinema Odeon Bologna!

McLibel di Franny Armstrong e Ken Loach

McLibel ricostruisce il più lungo processo nella storia della Gran Bretagna: da una parte Helen Steel e Dave Morris, due attivisti ecologisti della sezione londinese di Greenpeace, dall’altra McDonald's. Portati davanti al banco del tribunale dal gigante del fast food, accusati di diffamazione, si rifiutano di porgere le proprie scuse e denunciano il disprezzo della multinazionale per la salvaguardia del pianeta, la pubblicità scorretta e aggressiva nei confronti dei minori, la dubbia qualità del cibo, i metodi crudeli di allevamento e macellazione degli animali e, non da ultimo, lo sfruttamento dei lavoratori. Una battaglia legale durata oltre un decennio, arrivata a coinvolgere la Corte europea per i diritti umani, ripetutamente apparsa sulla stampa internazionale.