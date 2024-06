Kid?s Corner Sangio: un appuntamento mensile con divertimento, apprendimento e shopping a San Giovanni in Persiceto



Dopo il successo del primo week end, l?11 e il 12 maggio, che ha coinvolto circa 150 persone tra bambini e adulti, torna il 22 giugno in occasione della Fîra di Âi a San Giovanni in Persiceto l?appuntamento mensile di Kid's Corner Sangio lo spazio gratuito tutto dedicato ai piccoli pensato per offrire un?esperienza di gioco, apprendimento e divertimento durante giornate di shopping. Un intero pomeriggio, a partire dalle 15.30 fino alle 18.30, dove lasciare bambini e bambine in sicurezza a divertirsi con i giochi di una volta e scoprire i negozi del centro di San Giovanni.

Un progetto per valorizzare la comunità

Nell'ambito dell'iniziativa Persiceto Friendly, sostenuta dal Comune di San Giovanni in Persiceto in collaborazione con le associazioni di categoria locali di Confcommercio Ascom Bologna e di Confesercenti Bologna, il Kid's Corner Sangio ha l?obiettivo di rendere San Giovanni in Persiceto una destinazione sempre più accogliente e a misura di famiglia, sostenendo al contempo le realtà commerciali, perni preziosi che arricchiscono le città e vere e proprie istituzioni locali, di identità e di valorizzazione. Persiceto Friendly riesce a superare le barriere architettoniche, fondendo e garantendo a tutti il diritto di fruire delle bellezze del centro storico, ma tuttavia, non tralasciando la partecipazione delle attività in esso.

Grazie a Kid?s Corner Sangio, mentre genitori, nonne/i, zii/e si godono lo shopping, i bambini e le bambine potranno apprendere e divertirsi insieme a operatori specializzati che li guideranno in attività e laboratori a tema pensati apposta per loro. Il prossimo evento del Kid's Corner Sangio è previsto per sabato 22 giugno, in occasione della Fîra di Âi, e si svolgerà dalle 15:30 fino alle 18:30 nel cortile del Palazzo Comunale, nella centrale Piazza del Popolo.

Il laboratorio in programma questo mese è I giochi di una volta che offrirà a bambini e bambine l'opportunità di tornare indietro nel tempo per conoscere e costruire giochi tradizionali come il teatrino delle ombre, i bastoni della pioggia, le trottole e molti altri. Un?occasione per divertirsi insieme all'aria aperta, scoprendo l'entusiasmo e la gioia dei ?giochi di una volta?, ma anche un appuntamento che vuole promuovere la sostenibilità e l'economia circolare, tramite l?utilizzo di materiali di riciclo per tutte le attività proposte.



Modalità di partecipazione

Il Kid's Corner Sangio è aperto ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni, che possono partecipare liberamente alle attività senza bisogno di prenotazione. L?ingresso e lo svolgimento dei laboratori è gratuito, se in possesso di una ricevuta fiscale, uno scontrino, di uno dei negozi o bar di San Giovanni in Persiceto. Genitori, nonne/i, zii/e possono lasciare i bambini in qualsiasi momento tra le 15:30 e le 18:30, firmando una liberatoria e fornendo un numero di cellulare per essere contattati in caso di necessità. Lo spazio è gestito da operatori didattici specializzati, in grado di accogliere fino a 30 bambini contemporaneamente.



Calendario dei prossimi appuntamenti

6 luglio: "Primo giorno di saldi estivi!"

14 settembre: "La scuola sta per iniziare!"

26 ottobre: "Halloween... addobbi e costumi!"

23 novembre: "Primi acquisti natalizi... cercasi!"

14 dicembre: "Cosa mettiamo sotto l?albero?"

4 gennaio: "Brrr... saldi Invernali!"





Per ulteriori informazioni sul progetto "Persiceto Friendly" e sulle attività del "Kid's Corner Sangio", contattare il numero 051.6812955 (Iat-R del Comune di Persiceto) oppure scrivere a cultura.turismo@comunepersiceto.it.