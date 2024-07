Kid’s Corner Sangio: prosegue l’appuntamento con apprendimento, divertimento e shopping a San Giovanni in Persiceto. Il 6 luglio arriva Io salto, tu saldi!



Il 6 luglio dalle 16:30 alle 19:30 in Piazza del Popolo, presso la corte del Comune di San Giovanni in Persiceto torna il terzo appuntamento con Kid's Corner Sangio, lo spazio gratuito tutto dedicato ai piccoli pensato per offrire un’esperienza di gioco, apprendimento e divertimento durante momenti di shopping.

Nella giornata che dà avvio al periodo dei saldi estivi, arriva l’appuntamento con Io salto, tu saldi!: i bambini e le bambine potranno riscoprire gli antichi mestieri attraverso attività ispirate alle botteghe storiche di San Giovanni, creare bellissimi stemmi e ascoltare i racconti del pittore e incisore Giuseppe Maria Mitelli. Un’occasione unica per imparare divertendosi e per immergersi nelle tradizioni locali.



L’iniziativa fa parte di Persiceto friendly - Progetto finanziato ai sensi della L.R. 41/97 (Art. 10, comma 1, lettera b).

Per ulteriori informazioni sul progetto Persiceto Friendly e il Kid's Corner Sangio, contattare il numero 051.6812955 (Iat-R del Comune di Persiceto) o inviare una e-mail a cultura.turismo@comunepersiceto.it.



Modalità di partecipazione

Il Kid's Corner Sangio è aperto ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni, che possono partecipare liberamente alle attività senza bisogno di prenotazione. L’ingresso e lo svolgimento dei laboratori è gratuito, se in possesso di una ricevuta fiscale, uno scontrino, di uno dei negozi o bar di San Giovanni in Persiceto. Genitori, nonne/i, zii/e possono lasciare i bambini in qualsiasi momento tra le 16:30 e le 19:30, firmando una liberatoria e fornendo un numero di cellulare per essere contattati in caso di necessità. Lo spazio è gestito da operatori didattici specializzati, in grado di accogliere fino a 30 bambini contemporaneamente.



Il progetto

Il Kid's Corner Sangio è un'iniziativa nata nell’ambito del progetto Persiceto Friendly, sostenuta dal Comune di San Giovanni in Persiceto in collaborazione con le associazioni di categoria locali di Confcommercio Ascom Bologna e di Confesercenti Bologna. Il Kid's Corner Sangio ha l’obiettivo di rendere San Giovanni in Persiceto una destinazione sempre più accogliente e a misura di famiglia, sostenendo al contempo le realtà commerciali, perni preziosi che arricchiscono le città e vere e proprie istituzioni locali, di identità e di valorizzazione. Persiceto Friendly riesce a superare le barriere architettoniche, garantendo a tutti il diritto di fruire delle bellezze del centro storico e di partecipare alle attività che vi si svolgono.

Ogni mese, nuovi temi e attività coinvolgenti sono progettati da operatori specializzati per offrire un'esperienza sempre diversa e stimolante che combina il divertimento dei più piccoli con lo shopping dei genitori, nonni/e e zii/e. I bambini e le bambine possono unirsi liberamente alle attività durante l’orario di apertura, permettendo ai genitori di dedicarsi agli acquisti in tutta tranquillità.



Prossimi Eventi del Kid's Corner Sangio

• 14 settembre: La scuola sta per iniziare!

• 26 ottobre: Halloween - addobbi e costumi!

• 23 novembre: Primi acquisti natalizi!



Gallery

• 4 gennaio: Saldi invernali!