"Kinder & Overkast Marathon From Dusk Till Dawn" torna al BOnsai Garden

Sabato 22 giugno "Kinder & Overkast Marathon From Dusk Till Dawn" torna a BOnsai Bologna 2024. La formula è sempre quella: due location diverse e musica non stop dal tramonto all’alba. Si parte al calar del sole dal palco di BOnsai per poi arrivare al Kinder Garten (via Calzoni 6/h) con una line up da paura e tanti special guest.

Line up BOnsai (from A to Z): Easy Angel, Kytrame, Milé, OFO, Sator, + Very Special Guest.

Direttamente dalla Germania uno special guest coi fiocchi sul palco di BOnsai: HOLY PRIEST, l’enigmatico uomo mascherato che si è rapidamente imposto nell’arena della nuova scena, venendone riconosciuto come pioniere e trend setter. Con una miscela unica di energia implacabile e profondi ritmi pulsanti, cattura la vera essenza della hard techno, offrendo performances che non sono semplici set, ma esperienze coinvolgenti ed uniche grazie alle quali sta dominando i più importanti palchi europei.