Sabato 25 giugno King Khan and The Shrine live al Covo Summer 2022.

Nel 1999 King Khan decide di allestire una specie di santuario musicale: una band di 8 elementi chiamata The Shrines, assemblata per diffondere il loro gospel hypersessuale in tutto il mondo e diventare famosi per essere uno dei gruppi più divertenti dai tempi di Ike & Tina.

Vestiti con i loro abiti da cerimonia, King Khan e gli Shrines, sono più di un semplice riferimento al soul psichedelico: sono una band capace di devastare, nel corso della loro storia, innumerevoli palchi in tutto il mondo in un'orgia sudata.