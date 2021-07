Klaus Kuchling si esibirà nel concerto conclusivo della quinta edizione del festival organistico estivo bolognese

Venerdì 30 luglio alle 21:15 avrà luogo il secondo concerto del 5° BOLOGNA SUMMER ORGAN FESTIVAL organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, sullo stupendo organo Franz Zanin (1972).

Il festival organistico estivo ha ripreso vita dopo la sospensione avvenuta nel 2020 a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. Il festival, che dalla sua prima edizione ha avuto un enorme successo di pubblico, propone la grande musica d’organo al pubblico bolognese che resta in città e ai numerosissimi turisti che visitano la bellissima città di Bologna. Grandi musicisti sono ospiti della stagione e la loro grande abilità comunicativa e interpretativa permette di offrire grande musica coniugata a vero divertimento.





Nel terzo e ultimo concerto l’organista austriaco Klaus Kuchling, proporrà un programma incentrato su due grandi capisaldi della letteratura organistica di sempre: J. S. Bach e C. Franck.

Le attività concertistiche di Fabio da Bologna – Associazione Musicale proseguiranno fino al 2 settembre presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima con i “Concerti di Stella Maris – 50° anno”.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del city brand “èBologna”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, NaturaSì, Laboratorio Analisi S. Antonio, Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, Farmacia Centrale di S. Giovanni in Persiceto, Wall Street English Bologna, La Crema di Bologna, GranVia Café, Studio Progettazione Termotecnica e Prevenzione Incendi Ing. Andrea Diolaiti, Famiglia Minervini, Famiglia Sgarbi.





Gallery

Per la partecipazione ai concerti verranno seguite le norme previste dal Protocollo CEI per la partecipazione alle celebrazioni. I posti previsti in sicurezza all’interno della Basilica sono 155.L’ingresso è a offerta libera.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...