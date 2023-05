"Kokoroko" live all'Arena Puccini

Venerdì 2 giugno live all'Arena Puccini "Kokoroko" opening "Fusai Fusa".

Nell'ambito della scena musicale londinese, i "Kokoroko" hanno sparigliato le carte del jazz contemporaneo. Gli otto musicisti, tra le grandi rivelazioni del 2019, rendono omaggio alla musica dei loro antenati proponendo un sound ibrido con una miscela di soul e afrobeat, tra orgoglio africano ed energia del jazz britannico.

Il 5 agosto 2022 i Kokoroko, fenomenale band londinese di 8 elementi, hanno pubblicato il loro atteso album di debutto Could We Be More tramite la Brownswood Recordings di Gilles Peterson. Could We Be More è un album espansivo e ambizioso che parla della forza dei Kokoroko. Ogni canzone possiede l'energia che è alla base del cuore pulsante dell'identità della band - muovendosi abilmente tra afrobeat, highlife, soul e funk nelle 15 tracce dell'album e ispirandosi a una pletora di altre influenze, dall'Africa occidentale a Londra e ai Caraibi - Could We Be More regala all'ascoltatore sentimenti di ritorno a casa e di gioia.

La title track "We Give Thanks" riassume tutto alla perfezione: un brano che racchiude la sensazione di suonare dal vivo e di voler restituire quell'energia al pubblico, mentre War Dance è allo stesso tempo sognante e orchestrale e sottilmente aggressiva. La gioiosa "Good Times" strizza l'occhio al suono dell'epoca d'oro delle radio pirata londinesi ed è un inno al sentimento della nostalgia, mentre "Soul Searching" offre un groove introspettivo e onirico. 'Could We Be More' è un album che vive dell'eredità condivisa dei Kokoroko e allo stesso tempo della vivacità della Londra del 2022.

I Kokoroko rappresentano tutto ciò che di beatamente dolce c'è nella scena musicale londinese: un'eco del passato che ha assunto nuove forme improvvisate pur mantenendo un suono del tutto originale. La band è un esempio vibrante della forma delle cose a venire per la musica britannica: dopo aver pubblicato solo 7 brani (1x EP e 3x singoli) nella loro breve carriera, hanno rapidamente sviluppato un enorme seguito di culto con oltre 60 milioni di stream Spotify a loro nome e un disco classico già all'attivo, l'intimo e virale "Abusey Junction" del 2018. Con l'uscita del loro album di debutto, altrettanto coinvolgente, il ritorno dei Kokoroko è particolarmente toccante. Il collettivo è già vincitore del premio "Best Group" agli Urban Music Awards 2020 e ai Parliamentary Jazz Awards 2021, è stato lodato nella lista NPR Austin 100, è stato incoronato One To Watch dal Guardian, ha suonato in tutto il mondo a Glastonbury, Meltdown Festival, Elbjazz, Jazz a la Villette, We Out Here, SIM São Paulo e BBC6 Music Festival (solo per citarne alcuni), si è esibito in una rauca sessione per Boiler room e ha fatto il suo debutto ai BBC Proms alla Royal Albert Hall; Il tutto a fronte del loro disco d'esordio, che è progressivo e musicalmente versatile come ci si aspetterebbe dalle otto diverse personalità che compongono i Kokoroko.