Kruger "Singolarità Club Tour 2022"

Venerdì 29 aprile "Kruger" in concerto al Locomotiv Club con "Singolarità Club Tour 2022".

Per la prima volta dopo quattro anni, dopo aver girato l’Italia in lungo e in largo con il suo fedele pianoforte, Lorenzo Kruger è pronto a inaugurare il 2022 con un tour full band per portare sul palco il nuovo album Singolarità (10 settembre 2021, Woodworm).