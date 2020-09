Anteprima bolognese de L’Agnello di Mario Piredda

Martedì 8 settembre, all’Arena Puccini (ore 21.30), è in programma l’anteprima bolognese de L’Agnello, l’opera di debutto nel lungometraggio del regista sardo, bolognese d’adozione, Mario Piredda, già vincitore del David di Donatello nel 2017 per il miglior cortometraggio, con A casa mia.



Dopo la fortunata première del film alla Festa del Cinema di Roma 2019 – in concorso nella sezione autonoma e parallela Alice nella Città –, la distribuzione del film è stata bloccata dal lock-down durante l’acclamata anteprima nelle sale della Sardegna, e ha quindi ripreso il proprio percorso nei cinema e nelle migliori arene estive italiane a partire dal luglio scorso.



La proiezione del film all’Arena Puccini – e a seguire al Cinema Lumière dal 18 al 20 settembre – è per il regista e la produzione di Articolture un sentito “ritorno a casa”, dopo un tour che ha già toccato più di cinquanta città in tutta Italia, con un responso unanime del pubblico e della critica. Vincitore dell’ambito Premio Suso Cecchi d’Amico come miglior sceneggiatura con una protagonista al femminile, L’Agnello lancia la giovanissima Nora Stassi nei panni di Anita – una ragazzina di diciassette anni cresciuta troppo in fretta, che deve fronteggiare la malattia del padre, interpretato da Luciano Curreli, e della propria terra, una Sardegna ruvida e contaminata dalle sperimentazioni militari. La Stassi, al suo debutto assoluto, ha già ottenuto la Menzione Speciale alla Festa del Cinema di Roma come miglior esordio.



Alla proiezione oltre al cast e al regista, presenzieranno anche i produttori Ivan Olgiati e Chiara Galloni, che con Piredda stanno già sviluppando l’opera seconda.