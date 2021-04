"L’altra primavera. Di ramo in ramo": webinar per adulti e bambini

Domenica 25 aprile "L’altra primavera. Di ramo in ramo" alle ore 16.00 online: webinar per adulti e bambini a partire dagli 8 anni. Primavera non è solo fiori! Su alberi e arbusti spuntano anche le nuove foglie. Ma dove spuntano, esattamente? Cos’è il “ramo dell’anno”? E i fiori, sugli alberi, dove stanno? Scopriamo insieme come crescono le piante legnose nei nostri climi, questa è la stagione più adatta per impararlo.

Quota di partecipazione: 5€ da pagare tramite bonifico bancario.

La prenotazione sarà confermata alla ricezione di copia del bonifico all'indirizzo sma.servizieducativi@unibo.it.

​La quota non è rimborsabile. Le attività si svolgeranno in diretta streaming. Il venerdì antecedente l'appuntamento, agli iscritti in regola con il pagamento verrà inviato tramite e-mail il link per partecipare.