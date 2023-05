"L'altra Sponda del Cassero 2023 " programma di giugno

Cassero LGBTI+ Center presenta L'ALTRA SPONDA! Da giovedì 1 giugno partono gli eventi della rassegna estiva made in Cassero!

PROGRAMMA:

1 GIOVEDÌ

H20:00

LORENZO BALDUCCI in “FAKE”

Di Mariano Lamberti e Riccardo Pechini

Musiche Andrea Albanese

Cosa significa essere se stessi? Autenticità e finzione si mescolano sul palcoscenico così come sui social media dove ossessivamente ci esercitiamo a recitare noi stessi. Questo paradosso si amplifica ancor di più per un attore, capace di piangere lacrime vere su un set e finte nella vita. Uno spettacolo comico e pungente, a volte amaro, spesso autobiografico, che ci porta alla scoperta di un irresistibile Lorenzo Balducci.

Apertura porte H20:00

Inizio spettacolo H21:30, durata 90 min

Ingresso 10€ senza tessera

Prevenidte disponibili su www.boxerticket.it

In caso di pioggia l’evento si terrà nella sala interna.

Info su Instagram @casserolgbticenter



2 VENERDÌ

H22:00

V.A.K.K.A.

Dj: St. Charlotte, Dj Madre, N3tlog

L’evento tekhno queer più casinist*, sfrontat*, anarchich* e fluid* del Cassero, torna con i suoi beat accelerati, le sue esplosioni hyperpop e il suo pop sintetico e non binario.

Ingresso 6€* con tessera Arcigay / Lesbiche Bologna

*2€ verranno donati al Rivolta Pride



3 SABATO

H22:00

PUSSY GALORE

Queerness, summertime love, drama.

Mc Nill + guest nella Main Room.

Diggei Chang e la cicchetteria nel Poiana Privè.

Ingresso 7€ con tessera Arcigay / Lesbiche Bologna



4 DOMENICA

H18:00

LIBERAMENTE presenta "tutti giù per terra":

Dal 2002 LIBERAMENTE è lo spazio per l’ incontro ed il confronto, il gioco e l’ analisi , su argomenti LGBT.

Questa domenica nel salotto del Cassero si svolge l'annuale torneo di giochi, non mancate!

Vi aspettiamo dalle 18 alle 20, ingresso libero senza tessera

….e dopo le 20? per chi vuole, la serata prosegue davanti a cena

Ingresso gratuito senza tessera



6 MARTEDÌ

H18:30

KORNACCHIE - Il Karaoke stonato dell’Altra Sponda

con Miss Pingy, El Pollo Loco & Tung Steno

Scaldate le ugole, le Cornacchie stanno arrivando! Il primo appuntamento con il Karaoke queer di Bologna avrà come tema le Pop Queens. Preparate la vostra esibizione davanti allo specchio, noi vi aspettiamo!

Ingresso gratuito senza tessera



7 MERCOLEDÌ

H22:00

ESAURIT?

con Sor Braciola, El Pollo Loco, Tung Steno e Q

C’è un solo party al mondo in cui la Schwa balla fino all’alba, Esaurit?! Trash extravaganza servita cotta a puntino da Internazionale Trash Ribelle.

Ingresso gratuito con tessera Arcigay / Lesbiche Bologna



8 GIOVEDÌ

H20:00

COLLETTIVA DHUNI presenta “NUDA VERITAS”

con Sara Azzarelli, Giuditta De Concini, Alice Giuliodori e Paola Perrone

Sound design a cura di Marzia Stano.

Un potente spettacolo di teatro danza che procede, incalzante e fluido, per quadri narrativi che a ritmo serrato mostrano come la violenza di genere risuoni in una moltitudine di forme, per approdare infine alla lucida consapevolezza della potenza salvifica e rivoluzionaria della sorellanza.

Apertura porte H20:00

Inizio spettacolo H21:30, durata 45 min

Ingresso 10€ senza tessera

Prevenidte disponibili su www.boxerticket.it

In caso di pioggia l’evento si terrà nella sala interna.

Info su Instagram @casserolgbticenter



9 VENERDÌ

H20:30

Mambo & Cassero presentano:

Artist focus: Lewis Burton (London)

Artista eclettic*, carismatic*, camaleontic*, Lewis Burton è la mente del famigerato party Inferno di Londra, l’evento techno a 160bom che accoglie fashionist*, weirdos, creature postumane e postgender. Come ampliamento del party, Burton cura anche un seminario annuale, con il prestigioso sostegno dell’Institute Of Contemporary Art di Londra, il quale ha anche pubblicato un libro fotografico di ritratti degli habitué del party. In questo incontro si parlerà di identità, di clubbing, di queerness, di nightlife e di arte performativa.

H23:30

LA ROBOTERIE

Special guest: Lewis Burton (Inferno, London)

St. Robot

Backdrifter

Visual: Madlen

Dopo l’incontro, in collaborazione con il Mambo, con Lewis l’artista, è giunto il momento di incontrare Lewis l* dj, special guest del queer techno party per eccellenza, La Roboterie.

Ingresso 6€ prima dell’1:00, 8€ dopo, con tessera Arcigay / Lesbiche Bologna



10 SABATO

H22:00

IN NOME DEL POP ITALIANO

Il mitico sabato del Cassero dedicato alle hit italiane di tutti i tempi, durante il quale la Raffa e Achille Lauro si scambiano il rimmel in pista grazie alla selezione travolgente di dj Parente.

Ingresso 5€ con tessera Arcigay / Lesbiche Bologna



11 DOMENICA

H16:00

LA GILDA SPECIAL EPISODE: CATTEGORY IS… NERD!

La Gilda è il gruppo orgogliosamente nerd che ogni due domeniche riempie gli spazi del Cassero di appassionat* di giochi da tavolo che vogliono giocare, socializzare e conoscere nuovi giochi. Per questa edizione speciale per il Pride Month, La Gilda ha invitato divers* performer della ballroom community italiana esibirsi per celebrare il fantasmagorico mondo nerd a pose di voguing! Lo spettacolo è aperto a tutt* e si terrà alle ore 20:00.

Ingresso gratuito senza tessera



13 MARTEDÌ

H18:30

KORNACCHIE - Il Karaoke stonato dell’Altra Sponda

con Miss Pingy, El Pollo Loco & Tung Steno

Nuovo appuntamento con il karaoke queer di Bologna più disastrato di sempre. Questa volta il tema è… tormentoni estivi. Qual è il tuo? Abbandona ogni pudore, e vieni a cantarcelo!

Ingresso gratuito senza tessera



14 MERCOLEDÌ

H22:00

ESAURIT?

con Sor Braciola, El Pollo Loco, Tung Steno e Q

Stress da esami, da coinquilin? molest?, da invasione di boomer, o da dipendenza da Tik Tok? Non esiste una risposta a tutto questo, ma la risposta al desiderio di sbattersene di tutto si chiama Esaurit?! Trash pop extravaganza a tonnellate!

Ingresso gratuito con tessera Arcigay / Lesbiche Bologna



15 GIOVEDÌ

H20:00

DANIELE GATTANO in “MALE MALE!”

Un’appassionato e divertente sfogo di un trentenne non troppo entusiasta della vita, per lo meno della sua, su temi importanti e scottanti come sesso, omosessualità, sesso, povertà, sesso, lavoro e ancora sesso. Con l’umorismo caustico che lo contraddistingue, Daniele Gattano, una delle voci più interessanti della stand up comedy italiana, ci regalerà un’ora di sfrontata gaiezza.

Apertura porte H20:00

Inizio spettacolo H21:30, durata 60 min

Ingresso 10€ senza tessera

Prevenidte disponibili su www.boxerticket.it

In caso di pioggia l’evento si terrà nella sala interna.

Info su Instagram @casserolgbticenter



16 VENERDÌ

H22:00

WE PLAY

B*TCH BETTER HAVE MY PRIDE!

Special Guest: Panthera Virus (Drag Race Italia e The Shade, Firenze)

Dj: Effe e Matthew Wonderbratz

Tra look goth e riferimenti al mondo del burlesque, arriva per la prima volta a Bologna Panthera Virus, icona del party The Shade di Firenze e concorrente della seconda edizione di Drag Race Italia. Un very special guest per lo very special Pre-Pride event targato We Play. So come and play!

Ingresso gratuito con tessera Arcigay / Lesbiche Bologna



17 SABATO

H18:00

VARIOUS VOICES 2023

Voci arcobaleno dal mondo

Bologna accoglie 105 cori da tutto il mondo, una valanga di musica travolgerà tutte e tutti. In questa serata che chiude la kermesse internazionale, 5 gruppi vocali si esibiranno regalandoci emozioni e brividi, e mostrandoci cosa vuol dire fare attivismo corale nel loro paese.

18:30 > GALS - Auckland's Rainbow Choir, Nuova Zelanda

19:00 > Queer-essence, Ucraina

19:30 > QueerQhoirQopenaghen, Danimarca

20:00 > Qwerty Queer, Ucraina

20:30 > Barcelona Rainbow Singers, Spagna

Ingresso gratuito senza tessera

H22:00

ME GUSTA!

Dj: Simone Alberti, Brandon, Michele Fanti

Ruiba Ballet show

Spettacolari esibizioni del corpo di ballo di Ruiba Ballet e sensuali sonorità raggaeton, hip hop e R’n’B. Me Gusta, e a te?

Ingresso 8€ con tessera Arcigay / Lesbiche Bologna



18 DOMENICA

H18:30

LIBERAMENTE presenta “Pride”

Dal 2002 LIBERAMENTE è lo spazio per l’ incontro ed il confronto, il gioco e l’ analisi , su argomenti LGBT.

Come ogni anno, l'ultima puntata del salotto del Cassero è dedicata al Pride; ogni opinione, soprattutto la tua, è importante.

Vi aspettiamo dalle 18 alle 20, ingresso libero senza tessera

….e dopo le 20? per chi vuole, la serata prosegue davanti a cena

Ingresso gratuito senza tessera



20 MARTEDÌ

H18:30

KORNACCHIE - Il Karaoke stonato dell’Altra Sponda

con Miss Pingy, El Pollo Loco & Tung Steno

Poteva mancare un appuntamento dedicato a Sanremo? Certo che no! Kornacchie Sanremo edition ti aspetta scatenat? e senza vergogna!

Ingresso gratuito senza tessera



21 MERCOLEDÌ

H18:30

La Falla presenta

presentazione del romanzo DETRANSITION BABY di TORREY PETERS (Oscar Mondadori)

con Irene Russo, Chiara Reali, Antonia Caruso, Sandra Cane

Romanzo di esordio brillante e fuori dal coro che è valso all’autrice il premio PEN/Hemingway 2021. Narra di Amy, donna trans, e dell’improvvisa implosione della tranquilla quotidianità borghese in cui vive e che le donne trans della generazione precedente potevano al massimo sognare, nel momento in cui Amy decide di tornare ad essere Ames.

Ingresso gratuito senza tessera

H22:00

ESAURIT?

con Sor Braciola, El Pollo Loco, Tung Steno e Q

Orgoglios?, sempre! Esaurit?, ancor di più! Follie pop trash all night long con i dj di Internazionale Trash Ribelle e i visual dissacranti di Q.

Ingresso gratuito con tessera Arcigay / Lesbiche Bologna



22 GIOVEDÌ

H20:00

SERAFINO IORLI in UN BACIO SENZA NOME (CRONACHE DI BATTUAGE)

Regia di Luisa Merloni

Un irriverente Amarcord fatto di parole e immagini, che ripercorre 40 anni di esperienze personali e di storia del movimento LGBTQIA+, visti e vissuti da un’angolazione peculiare, quella dei vespasiani, dei parchi pubblici, dei cinema porno, dei parcheggi. Attivisti, cantanti innominabili, politici insospettabili e gli immancabili prelati, tutto un brulicante mondo di sensualità che attraversa le tappe più significative di una storia collettiva importantissima.

Apertura porte H20:00

Inizio spettacolo H21:30, durata 60 min

Ingresso 10€ senza tessera

Prevenidte disponibili su www.boxerticket.it

In caso di pioggia l’evento si terrà nella sala interna.

Info su Instagram @casserolgbticenter



23 VENERDÌ

H18:30

FEED THE BEAR - L’APERITIVO

Panze, pelo, orgoglio ma anche panini alla mortadella e l’immancabile torta di mezzanotte! Ritorna l’evento bear più atteso e amato di sempre, dall’aperitivo fino all’alba.

Ingresso gratuito senza tessera

H22:00

FEED THE BEAR - THE PARTY

Dj: Giulio Piattoni e Fake Plastic

Visuals: Madlen

L’evento dedicato alla comunità bear continua nel dancefloor con musica house, visual sexy e body positive, e curve mozzafiato! Feed the bear with love and music!

Ingresso gratuito con tessera Arcigay / Lesbiche Bologna



24 SABATO

H22:00

TRASH FOR FREE

Dj: Fiandrix e Von Troy

“Nel futuro ognuno sarà trash per 15 minuti”. Andy Warhol si sbagliava, noi possiamo essere trash tutta la notte!

Ingresso gratuito con tessera Arcigay / Lesbiche Bologna



25 DOMENICA

H18:30

APERIPPOPPEN

L’aperitivo ballerino con il duo in drag più amato di Bologna, le mitiche Poppen. Musica, spritz & glitter, per un evento coi fi(n)occhi!

Ingresso gratuito con tessera Arcigay / Lesbiche Bologna



27 MARTEDÌ

H18:30

KORNACCHIE - Il Karaoke stonato dell’Altra Sponda

con Miss Pingy, El Pollo Loco & Tung Steno

Ultimo appuntamento con il Karaoke queer dell’Altra Sponda. Questa volta il tema è “rockettare”. Scuoti i tuoi capelli, veri o sintetici che siano, fai stage diving a tuo rischio e pericolo, e ulula la tua pop rock song del cuore!

Ingresso gratuito senza tessera



28 MERCOLEDÌ

H18:30

HAPPY BIRTHDAY CASSERO!

Quarantun anni di battaglie, di relazioni, di progetti, di spazi e di corpi che li hanno attraversati e continuano a farlo. Per ognun* di noi e di voi il Cassero rappresenta qualcosa. Oggi si celebra proprio quel qualcosa, attraverso un incontro a più voci che partendo dalla ristampa di “ha più diritti Sodoma di Marx” dello storico attivista Beppe Ramina, si ripropone di approdare all’attualità. E a seguire, chiacchiere, brindisi e l’immancabile taglio della torta.

Ingresso gratuito senza tessera

H22:00

ESAURIT?

con Sor Braciola, El Pollo Loco, Tung Steno e Q

Il Pride si avvicina, e sei già tutt? Esaurit?? Esaurisciti fino allo sfinimento con il party pop trash definitivo! Musica a cura di Internazionale Trash Ribelle.

Ingresso gratuito con tessera Arcigay / Lesbiche Bologna



29 GIOVEDÌ

H20:30

THE ITALIAN MISS ALTERNATIVE presenta PUPAZZ?

COLLEZIONAL? TUTT?!

Torna al Cassero l’appuntamento con The Italian Miss Alternative! Per le XXVI edizione scenderanno in passerella modelle uniche e tutte da collezionare, per contendersi la fascia di Miss Alternative 2023.

L’evento raccoglie fondi per finanziare i progetti di Cassero Salute.

Lo spettacolo inizierà alle 21:30

Biglietti:

40€ poltronissima

20€ con posto a sedere

10€ in piedi

Posti a sedere limitati, prevendite disponibili su www.boxerticket.it

Info su Instagram @casserolgbticenter



30 VENERDÌ

H22:00 PRECUM - let’s cum together!

con

St. Charlotte (Vakka)

St.Robot (La Roboterie)

Backdrifter (La Roboterie)

Fucksia (Elastico)

Visual: Madlen

Tre famigerati collettivi queer riuniti in un’unica console per una lunga notte di sperimentazioni techno e tech-house. Precum è il party queer per i preliminari più spinti in attesa del Pride cittadino di domani.

Ingresso 7€ con tessera Arcigay / Lesbiche Bologna



01 SABATO

H22:00

HOMOPHOLLIA!

Garden: Fiandrix (Trash For Free)

Ground Floor:

Protopapa (Fluido Studio, Milano)

Sarabamba - live

Fiandrix (Trash For Free)

Performer:

Asquito

Ghe

Isaura Spanking

Toilet:

La Tekno Cessa by DisAssTro

Ingresso senza tessera

Early bird 10€

Early bird 12€

Intero 15€