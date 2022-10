L'altro liscio: corsi, incontri e feste a Monghidoro

Tornano gli incontri d’autunno con la cultura del ballo montanaro dedicati al “liscio”.

Per la danza:

il liscio di montagna e la Filuzzi Bolognese con Alessandro Bernardini, Giancarlo Stagni e Placida Staro.

Per il suono:

dedicato al violino,con Placida Staro e incontro con I Suonatori di Ponte Caffaro (BS).

Assistenti ai corsi: Ricardo Tomba, Elisa Lorenzini e Carolina Conventi.



Concerti e ballo con i Gruppi:

- I Suonatori della Valle del Savena

- I Suonatori di Ponte Caffaro

- Trio alla Filuzzi

- La Carampana

- La Vaporiera



Un’occasione unica per incrociare le esperienze e conoscenze della danza di tradizione. Un’altra occasione per sperimentarsi e per trovarsi insieme.



Gallery













E .. che non venisse mai giorno!