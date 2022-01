L'antica mela romana nel nostro appennino

La continua ricerca di qualità, al fine di difendere la supremazia italiana in campo alimentar, porta alla riscoperta di antiche colture rimaste solo in piccolissime aree . Una di queste è la coltura della mela rosa romana le cui notizie si perdono al tempo degli etruschi. Sicuramente gustata dai legionari romani è sempre stata presente nel nostro territorio fino al secondo conflitto mondiale. Il prof. Mingarelli ci accompagnerà seguendo le tracce di questa mela dalle particolarissime proprietà in un viaggio attraverso la storia e le usanze del nostro territorio.