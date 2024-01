L'antico corso del Navile: dal centro di Bologna a Castel Maggiore

Per secoli Bologna è stata una città di acqua attraversata da una fitta rete di canali. Vi era un porto fluviale dove attraccavano piccole imbarcazioni cariche di merci da trasportare tra la città ed il Po e viceversa usando uno dei più antichi e importanti canali navigabili della Pianura Padana: il Navile. Partendo dal centro di Bologna raggiungeremo Castel Maggiore seguendo gli antichi argini.



PROGRAMMA:



h 9:00:ritrovo davanti all’ingresso del Cinema Lumière (Via Azzo Gardino, 61 Bologna).



h 15:00 circa: arrivo alla stazione ferroviaria di Castel Maggiore, rientro a Bologna Centrale con il treno in partenza da Castel Maggiore alle 15:20.



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:



Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 di sabato 03/02 o fino al raggiungimento del numero massimo di venti iscritti, con iscrizione tramite il form apposito (https://www.guidevallibolognesi.it/index.php/45-l-antico-corso-del-navile).



Quota di partecipazione: € 15,00 adulti (gratuito per i minori accompagnati), comprensiva di servizio di accompagnamento da parte Guida Ambientale Escursionistica qualificata e in possesso di assicurazione RCT.



IMPORTANTE: la polizza assicurativa Responsabilità Civile in possesso della Guida risponde per danni involontariamente arrecati a terzi, compresi gli accompagnati, derivante all’Assicurato nella sua qualità di Guida Ambientale Escursionistica.

Non comprende quindi nessun tipo di copertura assicurativa per eventuali infortuni dei partecipanti. Se si desidera avere l’assicurazione infortuni per questa escursione, occorre comunicare ENTRO le ore 12 del 02/02/2024 alla Guida anche il Codice Fiscale dei partecipanti e rimborsare alla partenza € 1,00 che la Guida avrà pagato anticipatamente all’assicurazione.



La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento e della liberatoria sulla privacy disponibili sul sito www.guidevallibolognesi.it



CARATTERISTICHE TECNICHE:



Difficoltà: Escursionistico facile, percorso su fondo misto (sentiero, sterrato, asfalto), privo di difficoltà tecniche ma che richiede un discreto allenamento; in relazione alle condizioni meteorologiche dei giorni precedenti, in alcune tratte potrebbe essere presente fango.



Lunghezza: 12 km



Dislivello: salita/discesa m. 40/40



Ore di cammino effettivo: 4.30



Per eventuali dubbi contattare la Guida.



La Guida si riserva di modificare il programma e/o l’itinerario, decidendo anche il rientro anticipato, in relazione alle condizioni meteorologiche o ambientali, oltre che per qualsiasi ragione atta a garantire la sicurezza dei partecipanti. Tutti i minori di 18 anni devono essere accompagnati da persona garante e responsabile.

E’ possibile partecipare anche con il proprio cane se assistito responsabilmente dal padrone.



EQUIPAGGIAMENTO:



Da escursione in ambiente urbano/parchi cittadini: zaino, adeguata scorta d’acqua (almeno 1.5L), calzature da trekking alte alla caviglia, collaudate e con suola scolpita, capo impermeabile, pantaloni da trekking, berretto, pranzo al sacco; consigliati bastoncini telescopici, indumenti di ricambio.



Per informazioni/iscrizioni:

https://www.guidevallibolognesi.it/index.php/45-l-antico-corso-del-navile



La guida Alessandro Vanich



cell.: 3291274520 (anche WA)