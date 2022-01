Musica dal vivo: Four Seasons Trio a Persiceto

La musica del Four Seasons Trio è stata a lungo un appuntamento fisso alla Galleria dei Sensi di San Giovanni in Persiceto.

C'è tanta voglia di ripartire, in sicurezza e con entusiasmo, e di riprendere le buone vecchie abitudini.

Dopo il concerto natalizio ecco allora il secondo appuntamento alla "Galleria" con le frizzanti atmosfere jazzy del Four Seasons Trio.



Voce: Sara d'Angelo

Chitarre: Luca Cremonini

Basso: Pedro Judkowski





051 407 8498