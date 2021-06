Trapezio – Musica live – Tessuti aerei



Una donna dal lungo e rosso vestito entra in scena cantando. La sua voce racconta di una lunga attesa, come il canto avvolgente, ammaliante e ipnotico di una sirena che cattura l’uomo.Lei riuscirà a catturarlo tra il pubblico e lui senza rendersene conto si ritroverà al suo fianco.



Grazie a lui la donna riuscirà a staccare i piedi da terra e a esprimere tutta la sua bellezza in una coinvolgente danza sul trapezio.?Teatro, clownerie, acrobatica aerea e musica si fondono ne L’Aspetto.



Lo spettacolo fa parte di Art. Nove, rassegna di arti performative. Tutti gli appuntamenti della rassegna si svolgono in totale sicurezza, in locationa all’aperto, rispettando le norme sanitarie per gli artisti e gli spettatori. Gli spettatori sono obbligati a indossare la mascherina e mantenere le misure di distanziamento sociale, in riferimento alle linee guida per la prevenzione attualmente in vigore.



Il pubblico sarà contingentato, quindi i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Gli spettacoli sono a entrata libera e uscita a cappello. L’offerta, libera e consapevole, aiuterà a finanziare la rassegna stessa.



Prenotazione obbligatoria: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-artnove-laspetto-tatiana-foschi-158292608453?aff=erelpanelorg

