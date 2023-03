"L'Attesa" in scena all'Arena del Sole

Dal 25 al 26 marzo lo spettacolo "L'Attesa" in scena al Teatro Arena del Sole.

Michela Cescon torna alla regia affidando il celebre testo di Remo Binosi a due interpreti molto amate dal pubblico, Anna Foglietta e Paola Minaccioni, per la prima volta insieme sulla scena. Recluse nella stessa stanza a scontare la vergogna di una gravidanza inaspettata, una serva e una nobildonna si scopriranno più simili che mai. Tra raffinati giochi di registro e di linguaggio, un intenso inno alla femminilità.

Di Remo Binosi

con (in o.a.) Anna Foglietta, Paola Minaccioni

regia Michela Cescon

scene Dario Gessati

costumi Giovanna Buzzi

disegno luci Pasquale Mari

suono Piergiorgio De Luca

assistente alla regia Elvira Berarducci

produzione Teatro di Dioniso, Teatro Stabile del Veneto

in collaborazione con Fondazione Musica Per Roma, Teatro Stabile di Bolzano, ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio

produzione esecutiva Teatro di Dioniso