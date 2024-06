Notte bianca in via Andrea Costa: l’energia della Rock Bazar Band!

La Rock Bazar Band è pronta a scatenare il suo rock contagioso alla Notte Bianca di Via Andrea Costa, che si terrà il prossimo 26 Giugno 2024 dalle 19:00 alle 24:00. La band, composta da 6 elementi (2 voci, 2 chitarre, un basso e una batteria), si esibirà in zona prospicente "Il Taffio", uno dei locali più apprezzati della via, offrendo al pubblico un concerto ricco di energia e divertimento.

Con un repertorio che spazia dai classici del rock alle hit più recenti, la Rock Bazar Band saprà conquistare il pubblico di tutte le età, creando un'atmosfera indimenticabile per questa notte speciale.



La Notte Bianca di Via Andrea Costa:



La Notte Bianca di Via Andrea Costa è un evento ormai consolidato nel panorama cittadino, che ogni anno attira migliaia di persone desiderose di trascorrere una serata all'insegna del divertimento e della musica. Quest'anno l'edizione sarà ancora più ricca e coinvolgente, con un programma che prevede:



Street food con specialità gastronomiche per tutti i gusti

Musica dal vivo con band e dj di generi musicali diversi

Spettacoli di danza e teatro di strada

Animazioni per bambini

Negozi aperti fino a tarda notte



La Rock Bazar Band:



La Rock Bazar Band è un gruppo musicale bolognese con alle spalle una vasta esperienza live.



La band si è esibita in diverse realtà sul territorio nazionale, riscuotendo sempre grande successo per la sua energia travolgente.



"Il Taffio":



"Il Taffio" è un locale poliedrico che offre un'ampia scelta di proposte gastronomiche, dai piatti della tradizione emiliana a proposte di più ampio respiro, sempre con un occhio attento alla genuinità.



Il locale, inoltre, in occasione della notte bianca sarà dotato di un'ampia area esterna, perfetta per godersi un concerto all'aperto nelle serate estive.



Informazioni utili:



Data: 26 Giugno 2024

Orario: Dalle 19:00 alle 24:00

Luogo: Via Andrea Costa, zona prospicente "Il Taffio"

Ingresso: Gratuito

Per maggiori informazioni:



Gallery



rockbazarband@gmail.com